Siyahi çalışanlar, Google'a ırk ayrımcılığı sebebiyle dava açtı

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:34

Google bir kez daha ırk ayrımcılığı iddiaları ile suçlanıyor. Medeni haklar avukatı Ben Crump, azınlık çalışanlarına yönelik bir ırk ayrımcılığı modeli olduğunu iddia ederek bu hafta Google'a karşı ırk ayrımcılığı davası açtı.

Crump pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Eski Google çalışanları, hayallerindeki iş için geldikleri Google'da var olan bağnaz, ayrımcı, ırkçı kültür nedeniyle kabus yaşıyorlar" dedi.

Irk ayrımcılığına ilişkin baskın bir kalıp ve uygulama olduğu iddia edilen dava, April Curley ve Google'daki diğer eski ve mevcut siyahi çalışanlar adına açıldı. Bir basın açıklamasına göre Curley, yöneticilere Google'ın "ayrımcı" uygulamaları hakkında bir rapor hazırladığını söyledikten sonra görevine hukuka aykırı bir şekilde son verildiğini söyledi. Curley, "Google'da var olan ırkçı kültürün bu kurbanlarına misilleme yaptığını" da sözlerine ekledi.

Curley, tarihsel olarak siyahi kolejlerden ve üniversitelerden gelecek adayları işe almak için altı yıl boyunca Google'da çeşitlilik sağlayıcı olarak çalıştı. Yüksek lisans derecesine sahip olmasına ve beş yıllık deneyime sahip olmasına rağmen giriş seviyesi bir pozisyonda işe alındığını söyledi.

DÜŞÜK DEĞER, DÜŞÜK ÖDEME

Crump, "April Curley, Google'da istisnai bir çalışandı. Niteliklerinin çok altında bir pozisyona işe alındı ve terfiler için sürekli olarak haksız yere göz ardı edildi. Google, çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını iddia etse de, aslında siyahi çalışanlarına düşük değer veriyor, düşük ödeme yapıyor ve onlara kötü muamelede bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Curley, şirketin bir parçası olmaları için 500'den fazla siyahi öğrenciyi işe alabildiğini söyledi. Ancak nihayetinde, "Google'da pratikte baskın beyaz politikaları" fark etmeye başladığını iddia etti.

Google, Curley'nin işine son verilmesi hakkında kamuya açıklama yapmadı.

Crump ve ekibi toplu dava peşinde. Firma tarafından açılan dava, çalışanların pozisyonlarını geri almalarını ve sadece kaybettikleri değil, gelecekte de kaybedebilecekleri tazminat ve faydaların tamamının kendilerine verilmesini talep etmektedir.

Crump, "Google, sizi doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için buradayız" dedi.