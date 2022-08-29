Siyasi gerilim tekrar sıcak çatışmaya dönüştü: En az 32 kişi yaşamını yitirdi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Trablus’a girmek isteyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nde başbakanlığa seçilen Fethi Başağa’yı destekleyen güçler ile bunları engellemek isteyen Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ni (UBH) destekleyen güçler arasında çıkan çatışmalarda en az 32 kişi yaşamını yitirdi, 159 kişi yaralandı.

DIŞİŞLERİ’NDEN ÇAĞRI

Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların “büyük bir endişeyle” takip edildiği belirtilirken “Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya’nın geleceği bakımından kritik önemdedir” denildi.

Silahların susturulması da istenen açıklamada, “Türkiye, Libya’nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin o dönem yönetimde olan Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin destek çağrısı üzerine asker gönderdiği ve Hafter güçlerinin Trablus’u ele geçirmesinin engellendiği 2019’dan bu yana Libya’da sahada büyük ölçüde silahlı bir çatışma yaşanmamıştı.

DEĞİŞEN TAVIR



Türkiye, Libya’ya asker gönderdiği 2019’da tüm desteğini Trablus hükümetine verirken mevcut durumda ülkede değişen siyasi tabloyla birlikte taraflar arasında dengeli bir politika izliyor. 2019’daki durumun aksine Hafter güçleri çatışmalara katılmazken hem Dibeybe hem de Başağa ile yakın ilişkisi olan Türkiye, taraflara derhal uzlaşma çağrıları yapıyor. Libya’daki gerilimin tarafları Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid Meşri bu ay art arda Ankara’yı ziyaret etmişti. Her iki isim de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken Türkiye, bu görüşmelerde taraflara “uzlaşma” çağrısında bulunmuştu.

