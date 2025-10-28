Skandal görüntü Meclis’i karıştırdı: Milletvekili, yardımcısına tırnak kestirdi

Peru’da bir milletvekilinin Meclis’te yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, milletvekili Lucinda Vásquez hakkında etik soruşturma başlatılmasını istedi.

Yerel televizyon programlarının ortaya çıkardığı görüntülerde, sol görüşlü milletvekili Vásquez’in, Meclis’teki ofisinde bir kanepeye uzanırken, yardımcılarından birinin kendisine ayak masajı yaptığı ve tırnaklarını kestiği görüldü.

Skandal fotoğrafın 6 Kasım 2024 tarihinde çekildiği, ancak yakın zamanda kamuoyuna sızdığı belirtildi.

“ÇALIŞANLARA HAKARET”

Muhafazakâr Halkın Gücü Partisi’nden Rospigliosi, görüntüleri “çalışanlara yönelik aşağılayıcı bir davranış” olarak tanımladı:

“Bu, Kongre çalışanlarının onuruna yapılmış bir hakarettir. Görev tanımlarının dışında böyle işler yaptırmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar cezalandırılmalıdır.”

Rospigliosi, Kongre Etik Komisyonu’nu göreve çağırarak, milletvekili hakkında disiplin süreci başlatılmasını istedi.

Kongre Etik Komisyonu Başkanı Elvis Vergara, olaya ilişkin resen soruşturma açılacağını açıkladı.

Vergara, 3 Kasım’da yapılacak toplantıda konuya ilişkin resmi inceleme talebini gündeme getireceğini söyledi.