SkyNews Arabia muhabiri: ABD, Süleymaniye'deki İHA saldırısı nedeniyle Türkiye'yi 'cezalandıracak'
SkyNews Arabia'nın Washington DC Bürosu "Askeri ve Güvenlik işleri" kıdemli muhabiri Joe R. Tabet, 7 Nisan'da içinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin ve ABD'li yetkililerin bulunduğu konvoyun kimliği belirsiz bir SİHA tarafından hedef alınmasına yönelik Türkiye'yi suçladı.
7 Nisan'da Irak'ın Süleymaniye kentinde içinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve ABD'li yetkililerin bulunduğu konvoyun kimliği belirsiz bir S/İHA tarafından hedef alınmasının ardından ABD'den peş peşe açıklamalar gelmişti. O açıklamalara bir yenisi daha eklendi.
SkyNews Arabia'nın Washington DC Bürosu "Askeri ve Güvenlik işleri" kıdemli muhabiri Joe R. Tabet, yapılan operasyondan Türkiye'nin "sorumlu tutulduğunu" belirterek, Ankara'nın "cezalandırılacağını" ileri sürdü.
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Joe R. Tabet, ABD'nin, gerçekleştirilen "gözdağı" operasyonundan dolayı "Hulusi Akar'ı sorumlu tuttuğunu ve Akar'ın ABD askerlerini öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığını kaydetti.
Joe R. Tabet ayrıca, "Washington'un, Türk yetkilileri yasal yaptırımlarla cezalandırmayı düşündüğünü" ifade etti.
SkyNews Arabia'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi de "ABD, Türk S/İHA'larınınAmerikan askerlerinin eşlik ettiği YPG lideri Mazlum Abdi'ye saldırmasının ardından Türk liderleri cezalandırmayı düşnüyor" dedi.
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NE OLMUŞTU?
7 Nisan'da Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in konvoyu kimliği belirsiz bir S/İHA tarafından hedef alındı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıyı doğrulayarak, konvoyda üç ABD askerinin de yer aldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, olayda "can kaybının olmadığını" duyurdu.
Patel, "Sadece belli şeyler söyleyebilirim. Pentagon'daki meslektaşlarım bu konuda daha detaylı konuşabilirler. 7 Nisan'da konvoya düzenlenen saldırıyı Savunma Bakanlığımız soruşturuyor. Konvoyda ABD askeri yetkilileri de vardı. Can kaybı olmadığını teyit edebiliriz" dedi.
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