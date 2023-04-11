Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

ABD ordusu, Pazartesi günü Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin bulunduğu bir üssü hedef alan bir roket saldırısının herhangi bir yaralanma ya da hasara yol açmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:16
Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi
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Dün Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Pazartesi akşamı Suriye'nin doğusundaki Conoco Misyon Destek Bölgesi'ne bir roketin isabet ettiği ve saldırının gerçekleştiği noktada başka bir roketin bulunduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının arkasında Suriye'nin doğusunda konuşlanan İran destekli militanların olabileceğini ileri sürdü.

Mart ayı sonunda ABD güçleri, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı grupların bulunduğu bölgelere hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Suriye genelinde en az 900 ABD askerinin bulunduğu biliniyor.


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