Slovakya’da tren kazası: Onlarca kişi yaralandı

Slovakya Polis Teşkilatının, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, Bratislava’daki bir istasyonda iki trenin çarpıştığı belirtildi.

Kaza sonrası polis ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, ilk bilgilere göre trenlerin raydan çıkmadığı ifade edildi.

Açıklamada, demiryolu trafiğinin her iki yönde de kapatıldığı ve yolcuların tahliyesi için olay yerine otobüs gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, kazada onlarca yolcunun hafif yaralandığı ve 11 kişinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.