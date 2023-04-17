Slovakya, Ukrayna'ya yeni savaş uçakları gönderdi

Slovakya, Ukrayna’ya taahhüt ettiği teslimat çerçevesinde 9 adet MİG-29 savaş uçağı daha gönderdi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:42
Slovakya, Ukrayna'ya yeni savaş uçakları gönderdi
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslaw Nad yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya taahhüt edilen 13 adet MiG-29 savaş uçağının tamamının teslim edildiğini duyurdu.

Açıklamasında insanların hayatını korumaya yardımcı olmak için doğru şeyler yapmaktan gururlu olduğunu belirten Savunma Bakanı Nad, Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Slovakya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk partiyi oluşturan 4 adet MiG-29 uçağının geçtiğimiz Mart ayında teslim edildiği, geri kalan 9 adet MiG-29 savaş uçağının teslimatının da tamamlandığı bildirildi.

İlk 4 uçağın Ukraynalı pilotlar tarafından ülkeye gönderildiği belirtilen açıklamada, diğer uçakların ise kara yolu üzerinden teslim edildiği aktarıldı.


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