Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini Slovakya da onayladı
Slovakya da Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine onay verdi, geriye Türkiye ve Macaristan kaldı.
Slovakya parlamentosu dün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini onayladı ve askeri ittifakın genişlemesini destekleyen son ülkelerden biri oldu.
Reuters'ın haberine göre, Slovakya parlamentosunun 150 üyesinden 126’sı Finlandiya’nın üyeliğine, 124’ü ise İsveç’in üyeliğine evet oyu verdi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya üye olabilmeleri için artık sadece Türkiye ve Macaristan’ın onay vermesi kaldı.
Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgaline karşılık olarak NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu.
Türkiye, iki ülkeyi Ankara’ya silah ambargosu uygulamakla ve terör örgütlerini destemekle suçlayarak NATO üyeliklerine karşı çıkmıştı.
Finlandiya-İsveç-Türkiye arasında Türkiye'nin vetosunu kaldırmak için Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.
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