Slovakya'dan Ukrayna çıkışı: Silah göndermek sorunu çözmüyor

Yayınlanma: 25.11.2023 - 08:50

Güncelleme: 25.11.2023 - 08:50

Slovakya’nın yeni Başbakanı Robert Fico, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Çekya’da mevkidaşı Petr Fiala ile başkent Prag’da bir araya geldi.

Fico, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin her açıdan olumlu olduğunu, Slovakya ve Çekya’nın birçok hususta benzer yaklaşımlara sahip olduğunu kaydetti.

"Ukrayna’ya silah tedariki dışında Çekya ile pozisyonlarımız hemen hemen aynı" ifadesini kullanan Fico, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev’e silah tedarikinin sorunu çözmediğini savundu.

Slovakya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Başbakan Fico’nun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

Prag’da çeşitli temaslarda bulunacak Fico, 10 Ekim’de ülkesinden Ukrayna’ya silah gönderilmesini durdurma kararı almıştı.

Slovakya, Ukrayna’da savaşın başlamasıyla bu ülkeye en çok silah gönderen ülkelerin başında yer almış, Sovyet yapımı 13 Mic-29 tipi savaş uçağını da Kiev yönetimine hibe etmişti.