Ukrayna iddiası ortalığı karıştırdı: Pedofil şebekelere satılıyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:22

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:22

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Ukrayna tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Sputnik'in aktardığına göre, Kuznetsova, "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.

Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Kuznetsova ayrıca, Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da öne sürdü.