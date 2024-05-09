Slovenya'dan Filistin girişimi: Tarih verdi

Slovenya'nın, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar almasının beklendiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:20
Slovenya'dan Filistin girişimi: Tarih verdi
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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.

Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor."


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