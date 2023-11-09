Genç piyanist Alaz İkiz Slovenya'da düzenlenen yarışmadan ödülle döndü

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:21

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:21

Piyanist Alaz İkiz, Slovenya’da düznelenen Radovljica Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik elde ederek jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül kapsamında gelecek sene Slovenya’da Avrupa’nın önemli müzik okullarındaki hocalarla gerçekleşecek ustalık sınıfına davet edildi.



Ödülü aldıktan sonra konuşan genç yetenek, gelecekte 'ülkesini tüm dünyada temsil eden bir piyanist olmak' istediğini aktardı. Alaz, kazandığı başarıyı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e armağan etti.

Piyanist Alaz İkiz 12 yaşından beri piyano eğiyimni alıyor. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano bölümü lisans 2. sınıf öğrencisi olan Alaz, Avusturya/Viyana’da gerçekleşen 41 Allegro Vivo Festivalinde Prof. Peter Nagy; Türkiye’de gerçekleşen ustalık sınıflarında ise Prof. Beril Çalgan, Prof. Markus Becker ve Şef İbrahim Yazıcı gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.