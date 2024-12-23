Slovenya'dan İsrail tepkisi: Katliamına destek veren hükümetler başarısız oldu

Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 23.12.2024 - 13:21

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Slovenya Radyo ve Televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyarak önemli bir adım attığını kaydetti.

İsrail'in insan hakları konusunda birçok ihlal yaptığını aktaran Fajon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in katliamına destek veren hükümetler başarısız oldu. Slovenya ise bu hükümetler arasında yer almıyor. Bu tutarlılığımız, uluslararası toplumda ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde büyük bir yankı buldu. İsrail, bu katliama devam ettiği sürece, Slovenya'nın büyük bir öncüsü olduğu ve katkı sağladığı Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen ne bir ateşkes ne de rehinelerin serbest bırakılması söz konusu. Gelecekteki düzenlemelerle ilgili ciddi bir diyalog da yok. Uluslararası baskı devam etmeli, aksi takdirde dünya düzeninin ciddi bir sınavdan geçtiğini düşünüyorum."

Fajon, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "büyük zalimlik" olarak değerlendirdiğini belirterek, saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in eylemini "sıra dışı bir vaka" olarak tanımlayan Fajon, "Failin bağlantılı olduğu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bile bu olayla baş etmekte zorlanıyor. Fail, bir psikiyatrist ve doktor olmasına rağmen, Suudi Arabistan'dan göç etmiş biriydi. Ancak aynı zamanda aşırı bir İslam karşıtıydı" ifadesini kullandı.

Fajon, Avrupa Birliği'nin dünyadaki olaylar karşısında daha cesur bir rol üstlenmesi gerektiğini, şu anda etkili olamadığını ve rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu da sözlerine ekledi.