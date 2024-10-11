Erling Haaland, Slovenya karşısında Norveç tarihine geçti

Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:06

Güncelleme: 11.10.2024 - 00:06

Uluslar B Ligi 3. Grup 3. haftasında Norveç ve Slovenya, Ullevaal Stadyumu'nda karşılaştı.

Norveç'te Erling Haaland, 7 ve 62. dakikalarda ağları havalandırdı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Slovenya ağlarını havalandıran Erling Haaland bu golle tarihe geçti.

24 yaşındaki futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda çıktığı 36 maçta 34 gol atarak Norveç Milli Takımı'nda en çok gol atan futbolcu oldu. Haaland, 1928-1937 yılları arasında 45 maçta 33 gol atan Jorgen Juve''nin rekorunu kırdı.