Snickers'dan Tayvan özrü

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:12

Snickers çikolatalarının üretici firması Mars Wrigley, Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösteren reklamı sebebiyle sosyal medyada özür diledi

Rueters'ın haberine göre; yalnızca Güney Kore, Malezya ve Tayvan "ülkelerinde" mevcut olduğu söylenen sınırlı sayıda Snickers çikolatasını tanıtan reklam, Çin mikroblog platformu Weibo'da viral oldu.

Üretici firma Mars Wrigley, Snickers China Weibo hesabında bir özür yayınladı ve ilgili içeriğin değiştirildiğini söyledi.