Soğuk algınlığı mı yoksa gribe mi yakalandınız? Aradaki fark nedir?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:44

Soğuk havalar gelip çattı. Dünyanın her tarafından salgın haberleri geliyor. Ani hava değişiklikleri metabolizmamızı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Cevabı kolay bir soru gibi gözükse de pek çoğumuz ayrımın ne olduğunu gerçekten bilmiyor.

Soğuk algınlığı ve grip arasındaki temel farklar nelerdir?

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) komisyonu, vatandaşlar için bu sorunun yanıtını da içeren kapsamlı bir uyarı yayınladı.

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ

Yakalananların, "herhangi bir kış hastalığından daha kötü" olarak tanımladığı acımasız bir soğuk algınlığı, geçen ay dünyanın pek çok bölgesinde insanlar için kış koşullarını daha da ağır hale getirdi.

Belirtileri ise şöyle sıralandı:

Burun akıntısı: Berrak mukusla başlayan ve ilerledikçe daha kalın, ve yeşile dönen burun akıntısı

Berrak mukusla başlayan ve ilerledikçe daha kalın, ve yeşile dönen burun akıntısı Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Öksürük

GRİP BELİRTİLERİ

NHS'ye göre, grip semptomları çok daha ağırdır ve çok daha çabuk ortaya çıkma eğilimindedir.

Belirtiler ise şunları içerir:

38-40 derece ani ateş

Kas ağrı ve acıları

Terleme

Yorgun hissetmek ve uzanma ihtiyacı duymak

Kuru, göğüsten gelen öksürük

Soğuk algınlığından farklı olarak grip, bazı durumlarda daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

NHS'ye göre, soğuk algınlığı gripten daha hafif seyreder ve genellikle zatürre ya da bakteriyel enfeksiyonlar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz.

Soğuk algınlığı geçiriyorsanız hafif bir ateş, kulak ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Belirtiler bir veya iki gün içinde ortaya çıkma eğilimindedir ve birkaç gün sonra yavaş yavaş kendiliğinden iyileşir. Bazense iki haftaya kadar sürebilir.

En bulaşıcı olduğu dönemler ise boğazınızın ağrıdığı ve burnunuzun durmak bilmediği erken dönemlerdir.

ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

NHS Klinik Komisyon Grubu Başkanı Dr. Rob Gerlis, her iki hastalığa karşı alabileceğiniz önlemleri şöyle sıralıyor:

"Yeterli miktarda soğuk algınlığı ve grip ilacı içeren bir ecza dolabınız olmalı. Bu ilaçlarla birlikte bol bol dinlenmeniz ve sıvı almanız birkaç gün içinde sağlığınıza kavuşmanızı sağlayacaktır."

Grip ve soğuk algınlığına karşı ayrıca şu önlemleri alabilirsiniz:

El Hijyeni: Sık sık el yıkamak, virüslerin yayılmasını önlemek için çok önemlidir. Alkol bazlı el dezenfektanları da kullanılabilir.

Aşı: Grip aşısı, grip virüsüne karşı korunmada etkili bir yöntemdir. Her yıl grip mevsimi öncesinde aşı yaptırmak önerilir.

Sağlıklı Beslenme ve Yeterli Su Tüketimi: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenme önemlidir. Bol su içmek de vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Uyku Düzeni: Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kalabalık Ortamlardan Kaçınma: Özellikle grip ve soğuk algınlığı yaygın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan kaçınmak, hastalık riskini azaltabilir.

Kişisel Eşyaları Paylaşmamak: Bardak, tabak gibi kişisel eşyaların paylaşılması, virüslerin yayılmasına yol açabilir.

Hasta Kişilerle Teması Sınırlamak: Grip veya soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak önemlidir.

Stresten Uzak Durmak: Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, bu yüzden stres yönetimi de hastalıklara karşı korunmada etkili olabilir.

Sigara ve Alkolden Uzak Durmak: Sigara ve aşırı alkol tüketimi, solunum yollarını tahriş edebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Temiz ve Havadar Ortamlarda Bulunmak: Ev ve iş yerlerinin düzenli havalandırılması, virüslerin yayılma riskini azaltabilir.

UYARI

Bu önlemler, grip ve soğuk algınlığına karşı korunmanın yanı sıra genel sağlığınızı da destekleyecektir. Yine de, şüpheli durumlarda veya belirtiler şiddetlendiğinde bir sağlık profesyoneline danışmak en iyisidir.

Söz konusu belirtilere sahipseniz, bir doktora danışmayı ve muayene olmayı asla ihmal etmeyin...