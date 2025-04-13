Soğuk Savaş’ın 'Bay Evet’i yabancı ajan ilan edildi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 12:27

Güncelleme: 13.04.2025 - 12:27

Rusya Adalet Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Andrey Kozyrev’i resmi olarak “yabancı ajan” ilan etti.

Bakanlık, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Kozyrev’in “Rus devlet kurumlarının kararlarını ve politikalarını çarpıttığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne dair olumsuz imaj yaratmaya çalıştığı” iddiasına yer verdi.

LAKABI "BAY EVET"

74 yaşındaki Kozyrev, 1990-1996 yılları arasında Rusya’nın dışişleri bakanı olarak görev yapmış, Sovyetler sonrası dönemde Batı ile yakınlaşma politikalarının mimarı olmuştu.

ABD ve müttefiklerine karşı uzlaşmacı tutumu nedeniyle dönemin Rus basını tarafından "Bay Evet" lakabıyla anılmıştı. Bu lakap, Sovyetler döneminde Batı’ya karşı sert tavrıyla tanınan Andrey Gromyko’nun "Bay Hayır" lakabına gönderme olarak kullanılmıştı.

Kozyrev’in adı, Rus dış politikasında Batı’ya aşırı taviz verilmesini tanımlamak için kullanılan “Kozyrevshina” terimiyle de özdeşleşmiş durumda.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci, devlet destekli Gazeta.ru’ya yaptığı açıklamada, eski bakanın “yabancı ajan” ilan edilmesini “mantıklı bir gelişme” olarak niteledi.

Söz konusu terim, Kozyrev’in görevde olduğu dönemde Kuril Adaları’nın Japonya’ya verilmesi için lobi yapması ve Baltık ülkelerinden Rus askerlerinin çekilmesi sırasında tek taraflı tavizler vermesi gibi eylemleri nedeniyle uzun süredir Rus milliyetçileri tarafından eleştiriyle anılıyordu.

MİAMİ'DE YAŞIYOR

Halihazırda ABD'nin Miami kentinde yaşayan Kozyrev’in, uluslararası bir ilaç şirketi olan ICN Pharmaceuticals’ta başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü biliniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022 sonrası, Kozyrev birçok Batı medyasına demeç vererek Moskova’yı eleştirmiş, Rus diplomatlara istifa çağrısında bulunmuştu. Şubat 2024’te Ukraynalı gazeteci Dmitry Gordon’a verdiği röportajda ise Zelenski’nin Batı’dan daha fazla silah talep etmeye devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

Kozyrev’in ismi, Rus Adalet Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayımlanan yabancı ajanlar listesine eklenen üç kişi arasında yer aldı. Bu liste, yurtdışından maddi destek alan ya da yabancı etki altında faaliyet yürüttüğü öne sürülen bireyleri kapsıyor.