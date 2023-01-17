Sokakta yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısı donarak öldü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 08:40

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 08:40

Herat Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şubesi Müdürü Hayatullah Ruhani, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Ruhani, "Soğukların başlangıcından bu yana 45 uyuşturucu bağımlısı yaşamını yitirdi. Uyuşturucu bağımlılarını toplama sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.

Farklı vilayetlerden gelip Herat'ta yaşamaya başlayan uyuşturucu bağımlılarının da bulunduğunu belirten Ruhani, son günlerde yaklaşık 3 bin 500 bağımlının sokaklardan alınıp rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini kaydetti.

Resmi verilere göre, Herat vilayeti genelinde çoğunluğu sokaklarda yaşayan yaklaşık 70 bin uyuşturucu bağımlısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, ülke genelinde aralarında uyuşturucu bağımlılarının da olduğu 24 kişinin son birkaç gün içerisinde soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.