Sokakta yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısı donarak öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Herat Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şubesi Müdürü Hayatullah Ruhani, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.
Ruhani, "Soğukların başlangıcından bu yana 45 uyuşturucu bağımlısı yaşamını yitirdi. Uyuşturucu bağımlılarını toplama sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.
Farklı vilayetlerden gelip Herat'ta yaşamaya başlayan uyuşturucu bağımlılarının da bulunduğunu belirten Ruhani, son günlerde yaklaşık 3 bin 500 bağımlının sokaklardan alınıp rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini kaydetti.
Resmi verilere göre, Herat vilayeti genelinde çoğunluğu sokaklarda yaşayan yaklaşık 70 bin uyuşturucu bağımlısının bulunduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan, ülke genelinde aralarında uyuşturucu bağımlılarının da olduğu 24 kişinin son birkaç gün içerisinde soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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