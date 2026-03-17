Sol partiler ilk turu önde bitirdi: Fransa’da ilk tur tamamlandı

Fransa’da yerel yönetimleri belirlemek için yapılan seçimlerin ilk turu önceki gün tamamlandı. Ülke genelinde yaklaşık 35 bin köy, kasaba ve şehir bölgesinde 48.7 milyon seçmen sandık başına gitti.

Büyük şehirlerde sol ve merkez partiler seçimi önde bitirdi. Aşırı sağ, güney ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde oylarını artırırken başkent Paris’te sosyalistler ilk turu önde tamamladı. İkinci turda partilerin ittifakları seçim sonucunu belirleyecek olsa da Paris’in tekrar sosyalistlerin elinde kalacağına kesin gözle bakılıyor.

Birkaç bölgede küçük il ve ilçelerde seçimler ilk turda sonuçlanırken büyük şehirlerin tamamına yakını ikinci tur oylamasına kaldı. Fransa genelinde sol partiler birinci tur oylamasında yüzde 38 oy oranıyla birinci olurken aşırı sağ yüzde 25, Jean-Luc Mélenchon’un sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi yüzde 12, merkez sağ ise yüzde 11 oy aldı. Her seçimde olduğu gibi aşırı sağın önünü kesmek için sol ve merkez sağ partiler ittifak hazırlığına başladı. Seçimlerin ikinci turu 22 Mart Pazar günü yapılacak.

Seçimlerde birçok kentte hiçbir listenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle sonuçlar ikinci tura kaldı.

Ülke genelinde sol partiler özellikle büyük şehirlerde yüksek oy aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans ise bazı orta büyüklükteki şehirlerde ve metropol çevrelerinde yerini korurken, sağ ve merkez sağ seçmen büyük ölçüde merkez sağ blokta toplandı. Aşırı sağcı Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) özellikle kuzey ve güneydeki bazı şehirlerde güçlü sonuçlar elde ederek ikinci tur için avantaj yakaladı. Analistler, son yıllarda yerel düzeyde güç kazanan aşırı sağın etkisini bu seçimde de gösterdiğini belirtiyor.

Başkent Paris’te belediye yönetimini elinde bulunduran Sosyalist Parti ilk turda avantajını korudu. Mevcut belediye başkanı Anne Hidalgo’nun desteklediği ve sosyalistlerin öncülük ettiği liste ilk turu önde tamamladı. Ancak merkez ve sağ listelerin aldığı oylar, ikinci turda yarışın oldukça çekişmeli geçebileceğine işaret ediyor.

Siyaset bilimcilere göre genellikle Paris’teki seçimlerin ikinci turu yalnızca belediye yönetimlerini belirlemekle kalmayacak aynı zamanda Fransa’daki siyasi güç dengelerinin yönünü de göstermiş olacak. Bu nedenle seçim sonuçları, 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde partilerin toplumsal yönelimi açısından önemli bir siyasi gösterge olarak değerlendiriliyor.