Solingen festival saldırısında yeni gelişme: Saldırgan gözaltına alındı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:49
Solingen festival saldırısında yeni gelişme: Saldırgan gözaltına alındı
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Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, kamu yayıncısı ARD’nin "Tagesthemen" programında yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Reul, “Gerçekten aradığımız kişi kısa süreden beri gözaltında. Bu, çok şüphelendiğimiz biri. Ancak bunun şimdi incelenmesi gerekiyor” dedi.

Gözaltı öncesinde çok sayıda insanın dinlendiğini ve bilgilerin toplandığını aktaran Reul, “Bu kişi hakkında sadece ipucu değil, aynı zamanda kanıt da bulduk” ifadesini kullandı.

Alman Haber Ajansı DPA’nın Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsüne dayandırdığı haberine göre söz konusu şüpheli polise teslim oldu.

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü düzenlenen 'Çeşitlilik Festivali'nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.


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