Almanya'da bir festivalde bıçaklı saldırı düzenlendi
Alman basınına göre, Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivalde gerçekleşen saldırıda insanların öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Kaç kişinin öldüğüne dair ise henüz açıklama yapılmadı.
Alman basınının kimliği belirsiz polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahın bir bıçak olduğu ve henüz kimsenin tutuklanmadığı belirtildi.
Şehrin 650. yıl dönümünü kutlayan festival cuma günü başladı ve pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyordu.
Nüfusu yaklaşık 160 bin olan Solingen, Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerin yakınında yer almaktadır.
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