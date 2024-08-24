Almanya'da bir festivalde bıçaklı saldırı düzenlendi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 00:22

Güncelleme: 24.08.2024 - 00:26

Alman basınının kimliği belirsiz polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahın bir bıçak olduğu ve henüz kimsenin tutuklanmadığı belirtildi.

Şehrin 650. yıl dönümünü kutlayan festival cuma günü başladı ve pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyordu.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan Solingen, Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerin yakınında yer almaktadır.

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