Solomon Adaları onayladı: Huawei ülkenin her yerine baz istasyonları kuracak
Solomon Adaları, Çin’den kredi kullanarak ülkenin her yerine baz istasyonu kurma kararını onayladığını açıkladı.
Solomon Adaları, Çin’den yaklaşık 66 milyon dolar (448.9 Çin Yuanı) kredi kullanarak ülkenin her yerine baz istasyonu kurma kararını onayladığını açıkladı.
Baz istasyonlarının inşasını, Çin teknoloji devi Huawei üstlendi.
Solomon Adaları hükümeti dün yaptığı açıklamada, Solomon Adaları Ulusal Geniş Bant Altyapı Projesi (SINBIP) kapsamında Huawei/Çin Liman Mühendisliği Şirketi’nin 161 baz istasyonu kulesi inşa edeceğini belirtti.
Projenin finansmanı konusunda ise “SINBIP yüzde bir (% 1.0) faiz oranıyla Çin Exim Bankası’ndan yaklaşık 448,9 milyon Çin Yuanı (66 milyon dolar) tutarında, 20 yıl vadeli imtiyazlı kredi ile tamamen finanse edilecektir” denildi.
PASİFİK OYUNLARI ÖNCESİ HAZIRLIK
Projeyi iki ülke arasında “Tarihi bir mali ortaklık” olarak nitelendiren açıklamada “Hükümet, inşaatın 2023'ün ilk aylarında başlaması için bu olağanüstü prosedürleri bu yılın sonundan önce tamamlamayı umuyor. Hükümet, Kasım 2023'teki Pasifik Oyunları öncesi 161 kulenin ilk yüzde 48'ini tamamlamayı hedefliyor” denildi.
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