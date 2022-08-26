Solomon Adaları'ndan ABD'ye rest: Liman ziyaretine izin vermedi

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:33

Amerikan askeri gazetesi Stars and Stripes, ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, Solomon Adaları makamlarının ABD sahil güvenlik gemisinin limanlarına girmesine izin vermediğini bildirdi.

Honolulu'daki ABD sahil güvenlik sözcüsü Teğmen Kristin Kam, Solomon Adaları açıklarında rutin devriyelerde bulunan sahil güvenlik gemisi Oliver Henry'nin yakıt ve erzak ikmali yapması gerektiğini söyledi.

Kam, "Solomon Adaları yönetimi, ABD hükümetinin Honiara'da yakıt ikmali için diplomatik izin talebine yanıt vermedi" dedi.

Kam, ABD ile Solomon Adaları'nın temas halinde olduğunu belirterek, "Solomon Adaları'nda liman ziyareti izinlerinin ABD gemilerine de verilmesini bekliyoruz" dedi.