Solucanların, küresel tahıl üretimine 'devasa' katkısı dikkat çekti

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:20

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:20

Solucanların gıda üretimindeki "devasa" belgeleyen bir çalışmaya göre, küresel tahıl hasadına katkısı Rusya'nın üretimiyle eş değerde olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun yılda 140 milyon ton gıda anlamına geldiğini belirterek, "Eğer solucanlar bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük dördüncü tahıl üreticisi olurdu" ifadelerini kullandılar.

Nature Communications'da yayınlanan çalışmaya göre, solucanlar tahıl hasadının yüzde 6,5'ine katkıda bulunuyor. Bu ürünler arasında pirinç, mısır, buğday ve arpa yer alıyor.

Solucanların, yeraltında beslendikçe organik maddeleri parçalayıp toprağı havalandırarak verimliliği artırdığı ve besin maddelerini daha küçük organizmalar için kullanılabilir hale getirdiği kaydedildi. Ayrıca solucanların, toprakların suyu yakalamasına ve tutmasına da yardımcı oduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, solucanların tahıllar ve baklagiller üzerindeki etkisini, toprak özellikleri ve mahsul verimi haritalarını küresel bir solucan bolluğu atlası ile analiz ederek ve üst üste bindirerek inceledi.

Araştırmacılar, solucanların küresel güney bölgelerinde oransal olarak tahıl ve baklagil üretimine daha fazla katkı sağladığını belirtti. Sahra altı Afrika'da tahıl veriminin %10'u, Latin Amerika ve Karayipler'de ise %8'i solucanlardan kaynaklanıyor.