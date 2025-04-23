Somali basını: El Şebab'ın ilerleyişi sürerken Türkiye Mogadişu'ya asker konuşlandırdı
Somali basınında yer alan iddialara göre, Türkiye, El Şebab örgütünün başkent Mogadişu'ya yönelik son günlerdeki hızlı ilerleyişi karşısında 500 askeri Mogadişu'ya konuşlandırdı.
Somali merkezli Caasimada Online haber sitesinde yer alan iddialara göre, toplamda 2 bin 500 askerlik bir gücün parçası olan bu sevkiyat, Afrika merkezli cihatçı El Şebab terör örgütünün artan tehditleri karşısında gerçekleştirildi.
Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki askeri nakliye uçağının, personel ve ekipmanla birlikte Mogadişu’ya iniş yaptığı; uçakları, üst düzey Somali savunma yetkililerinin karşıladığı ve bu konuşlandırmanın, 'Somali hükümetinin resmi talebi üzerine gerçekleştirildiği' öne sürüldü.
MOGADİŞU'DA NELER OLUYOR?
Yerel kaynakların iddiasına göre, Türkiye'nin asker konuşlandırma kararı, Somali ordusunun, El Şebab ile çatışmalarda önemli kayıplar yaşamasının ardından geldi.
Geçen hafta El Şebab militanları, Orta Şabel bölgesinde yer alan Adan Yabal’daki merkezi karargâhı ele geçirmiş, Adan Yabal’ın düşmesi, onlarca kasaba ve köyde yaşanan El Şebab saldırılarının ardından gelmişti.
Yerel basın, Türk askerlerinin Mogadişu’da stratejik bölgeleri, özellikle devlet kurumları ve kritik altyapı noktalarını güvence altına almaya odaklanacağını öne sürdü.
TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DEKİ ASKERİ VARLIĞI
Türkiye'nin, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Turksom Askerî Eğitim Üssü adında bir askeri yerleşkesi bulunmakta.
Üs, Eylül 2017 tarihinde açılmış olup Türkiye'nin Somalili askerleri eğittiği 'Afrika Kartalı' olarak adlandırılan hükûmetler arası görev gücünün ana merkezi olarak hizmet vermekte.
İnşaatı iki yıl süren ve Reuters'a göre, 50 milyon Amerikan dolarına mal olan bu üs aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük denizaşırı askeri tesisi olarak kabul edilmekte.
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