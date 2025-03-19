Somali’de Cumhurbaşkanı konvoyuna bombalı saldırı!
Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere olan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyunun hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan kurtulduğu ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, şu bilgiler paylaşıldı:
"Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağından geçen konvoyunu hedef alan patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı."
Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, güvenlik güçleri patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi.
Etiketler: #Somali #Terör örgütü
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