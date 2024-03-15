Somali'de milletvekili ve bürokratların bulunduğu otele saldırı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin dün akşam saldırı düzenlediği otel, örgüt üyelerinden temizlendi.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:30
Somali'de milletvekili ve bürokratların bulunduğu otele saldırı
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Başkent Mogadişu'da bir otele örgüt üyeleri tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından başlayan ve saatler süren çatışmalar sona erdi.

Çatışmalar sonrası güvenlik güçleri, örgüt üyelerini etkisiz hale getirerek otelde güvenliği sağladı.

Hükümet, çatışmalar nedeniyle ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıda, Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Saldırıya uğrayan ve korunaklı bir bölgede bulunan otelde, hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.


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