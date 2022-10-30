Somali'de patlama: 100 ölü, 300 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 07:30
Somali'de patlama: 100 ölü, 300 yaralı
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Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.


Somali patlama

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