Somali'den Eş-Şebab'a operasyon: 14 terörist öldürüldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Ulusal Ordu Radyosu'nca (SNA) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, öldürülen Eş-Şebab üyeleri arasında örgüt elebaşlarından Muhammed Nur Shire'nin de bulunduğu kaydedildi.
Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Adala, örgüt propagandasında kullanılan 40 sosyal medya hesabının da askıya alındığını duyurdu.
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