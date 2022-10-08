Somali'den Eş-Şebab'a operasyon: 14 terörist öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:00
Somali'den Eş-Şebab'a operasyon: 14 terörist öldürüldü
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Somali Ulusal Ordu Radyosu'nca (SNA) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, öldürülen Eş-Şebab üyeleri arasında örgüt elebaşlarından Muhammed Nur Shire'nin de bulunduğu kaydedildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Adala, örgüt propagandasında kullanılan 40 sosyal medya hesabının da askıya alındığını duyurdu.


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