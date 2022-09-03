Somali'de terör saldırısı: 10 kişi öldü

03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:47

Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.