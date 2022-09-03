Somali'de terör saldırısı: 10 kişi öldü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı
- Neden aylar sonra harekete geçildi?