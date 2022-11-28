Somali’deki otel saldırısında 4 kişi öldü

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:11

Ülke basınındaki habere göre, otel çevresinde güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında dün akşam başlayan ve halen devam eden çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü açıklandı. Eş-Şebab terör örgütü tarafından dün akşamdan itibaren yoğun saldırılara maruz kalan otelde kontrol henüz sağlanamadı.

SAYI ARTABİLİR

Güvenlik güçleri, otele giden tüm yolları kapattı. Ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Uzun süredir devam eden çatışmalara dair şimdiye kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.