Somali’deki otel saldırısında 4 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın konumda bulunan Villa Rose Otel'de devam eden çatışmalarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, otel çevresinde güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında dün akşam başlayan ve halen devam eden çatışmalar devam ediyor.
Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü açıklandı. Eş-Şebab terör örgütü tarafından dün akşamdan itibaren yoğun saldırılara maruz kalan otelde kontrol henüz sağlanamadı.
SAYI ARTABİLİR
Güvenlik güçleri, otele giden tüm yolları kapattı. Ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Uzun süredir devam eden çatışmalara dair şimdiye kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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