Meclis gündemine taşıdı... CHP'li Özel'den Çavuşoğlu'na 'Trump Otel' soruları
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yabancı hükümetlerin Trump Otel’deki harcamalarına ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi raporunu Meclis gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, "Donald J. Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde, Dışişleri Bakanlığı Trump Otellerinde konaklamaya ne kadar harcamıştır?" sorusunu yöneltti.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel; Donald Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde, yabancı hükümetlerin Trump Otel’deki harcamalarına ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi raporunu TBMM gündemine taşıdı.
Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırlayıp, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde; Komite Başkanı Maloney’nin Trump Oteli belgelerinin ardından Halkbank soruşturmalarına ilişkin 28 Kasım’a kadar ek kayıt ve belge talep ettiğini belirtti.
ÖNERGE VERDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu tür süreçlere ilişkin bir açıklama yapmadığını belirten Özel’in, önergesinde şu bilgiler yer aldı:
“ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi tarafından kamuoyuna 14 Kasım günü duyurulan, Donald J. Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde yabancı hükümetlerin Trump Oteli’ndeki harcamalarına ilişkin raporunda, Türkiye ile birlikte Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Çin ve Rusya hükümetlerinin Trump Oteli’ne 750 bin Amerikan dolarını aşkın bir ücret ödeyerek Amerikan dış politikasını etkilemeye çalıştığı ifade edilmektedir.
Komite Başkanı Carolyn B. Maloney, ‘Bu belgeler, Başkan Trump’ın başkanlık dönemi boyunca kişisel ekonomik çıkarlarını Amerikan halkının çıkarlarının önüne koyduğunu göstermektedir’ ifadesini kullanmıştır.
Raporda Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nce ödemesi yapılan bu ziyaretler kapsamında Türkiye ve Halkbank adına çalışan Cumhuriyetçi lobici Brian Ballard’ın ve Türk Amerikan Konseyi heyetlerinin konaklama giderlerinin karşılandığı belirtilmektedir.
Raporda, Eylül 2017, Nisan 2018 arasındaki bu döneme ilişkin olarak Ballard adına 21.209 Amerikan doları, Türk Amerikan Konseyi adına 65.139 Amerikan Doları tutarında ödeme yapıldığı ifade edilmektedir. Raporda, bu ziyaretlerde Amerikan Adalet Bakanlığı’nın Halkbank davasından feragat etmesinin hedeflendiği ve Aralık 2018’de bu hedefe ulaşıldığı ifade edilmektedir.
Komite Başkanı Maloney’nin Trump Oteli belgelerinin ardından Halkbank soruşturmalarına ilişkin 28 Kasım’a kadar ek kayıt ve belge talep ettiği de kaydedilmektedir.
Şeffaf bir şekilde yürütülmesi gereken bu türden süreçlere ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı sessizliğini korumaktadır ve henüz bir açıklama yapmamıştır. Bu sessizlik, iddiaların doğrulandığı biçiminde yorumlanmaktadır.”
ÇAVUŞOĞLU’NDAN ZOR SORULAR
Özel, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:
“Donald J. Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde, Dışişleri Bakanlığı Trump Otellerinde konaklamaya ne kadar harcamıştır? Bu harcamalar hangi tarihlerde kimler adına yapılmıştır? Dışişleri Bakanlığı 2017 yılından bugüne kadar ABD’de lobicilik faaliyetleri adına her yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadar harcamıştır? Dışişleri Bakanlığı, Komite raporuna yansıyan Halkbank soruşturmalarına adına lobicilik hizmeti satın alındığı iddialarını doğrulamakta mıdır? Doğruluyorsa bu soruşturma kapsamında ne kadar harcanmıştır? Doğrulamıyorsa komite raporuna itiraz edilecek midir?”
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