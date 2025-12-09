Son bir yılda 67 gazeteci öldürüldü: Neredeyse yarısı Gazze’de

Basın özgürlüğü örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2025 yılına ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre son bir yılda dünya genelinde 67 gazeteci mesleklerini icra ederken ya da meslekleri nedeniyle öldürüldü. Bu ölümlerin neredeyse yarısının Gazze’de, İsrail ordusunun saldırıları altında gerçekleştiği belirtildi.

RSF, 1 Aralık 2024–1 Aralık 2025 dönemini kapsayan raporunda, ölümlerdeki artışın düzenli ordular, paramiliter güçler ve organize suç örgütlerinin saldırılarından kaynaklandığını vurguladı. Örgüt, “Gazeteciler ölmüyor, öldürülüyor” ifadeleriyle tabloyu özetledi.

RSF, dünya genelinde 47 ülkede 503 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu açıkladı. En fazla tutuklu gazetecinin olduğu ülkeler arasında Çin (121), Rusya (48) ve Myanmar (47) yer aldı.

Ayrıca 135 gazetecinin akıbetinin bilinmediği, bazılarından 30 yılı aşkın süredir haber alınamadığı, 20 gazetecinin ise rehin tutulduğu bildirildi. Rehinelerin büyük bölümünün Suriye ve Yemen’de bulunduğu kaydedildi.

GAZZE: EN ÖLÜMCÜL BÖLGE

RSF verilerine göre, son 12 ayda Gazze’de en az 29 medya çalışanı, Ekim 2023’ten bu yana ise en az 220 gazeteci hayatını kaybetti. Örgüt, “İsrail ordusu bugün gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli gücü hâline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

RSF yetkilisi Anne Bocandé, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu tablo nefretin ve cezasızlığın nerelere varabileceğini gösteriyor. Gazetecilerin korunması için hükümetler artık somut adımlar atmalı” dedi.

RSF, İsrail ordusunun gazetecileri bilinçli şekilde hedef aldığı yönündeki iddiaların giderek arttığına dikkat çekti. Örgüt, Al Jazeera muhabiri Anas al-Sharif’in ağustos ayında öldürüldüğü saldırıyı örnek gösterdi. İsrail, gazeteciyi “terörist” olmakla suçlamış, RSF ise bu iddiaya ilişkin hiçbir kanıt sunulmadığını açıklamıştı.

Bocandé, “Bunlar gözden çıkan mermiler değil. Amaç, gerçekleri dünyaya duyuran gazetecileri susturmak” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'DA SON YILLARIN EN KANLI DÖNEMİ

RSF, Meksika’yı da gazeteciler açısından en ölümcül ülkelerden biri olarak gösterdi. Son bir yılda en az 9 gazetecinin öldürüldüğü, kurbanların çoğunun organize suç ve siyaset bağlantılarını haberleştiren yerel gazeteciler olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Ukrayna’da 3 gazetecinin, Sudan’da ise 4 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi. Ölenler arasında Fransız foto muhabiri Anthony Lallican da yer aldı.

UNESCO ise kendi verilerine göre 2025 yılında şu ana kadar en az 91 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Kurumlar arasındaki sayı farkının, kullanılan ölçüm yöntemlerinden kaynaklandığı ifade edildi.