Son dakika | Kremlin'den Biden ile Putin'in görüşmesine dair açıklama

Son dakika | Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 23:13
Son dakika | Kremlin'den Biden ile Putin'in görüşmesine dair açıklama
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Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.

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