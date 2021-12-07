Son dakika | Kremlin'den Biden ile Putin'in görüşmesine dair açıklama
Son dakika | Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
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