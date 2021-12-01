Son dakika | ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi
Son dakika | ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi.
Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da 1 kişide koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'u tespit ettiğini açıkladı. Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım'da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı.
"ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, “Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.
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