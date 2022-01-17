Son dakika | Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı

BAE resmi haber ajansının yerel polise dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin sanayi bölgesinde yakıt taşıyan üç tankerde patlama meydana geldi.





Sputnik'in haberine göre; polis, Abu Dabi Uluslararası Havaalanı'ndaki bir şantiyede de küçük bir yangın çıktığını aktardı.