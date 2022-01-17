Son dakika | Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Son dakika | Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi.
BAE resmi haber ajansının yerel polise dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin sanayi bölgesinde yakıt taşıyan üç tankerde patlama meydana geldi.
Sputnik'in haberine göre; polis, Abu Dabi Uluslararası Havaalanı'ndaki bir şantiyede de küçük bir yangın çıktığını aktardı.
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