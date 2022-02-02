Son dakika | Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi
TSK'nin deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve komşu bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının alındığı ve bu kapsamda TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için 1 yıl izin verildiğinin belirtildiği tezkere, yapılan oylama sonucu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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