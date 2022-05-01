Son dakika: Afganistan'da ikinci patlama

Kurban Bayramı arifesinde Kabil'de iki gün içinde ikinci bombalama eylemi gerçekleşti

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 12:52
Son dakika: Afganistan'da ikinci patlama
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