Son dakika | Afganistan'da şiddetli deprem

Son dakika | Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde en az 12 kişi hayatını kaybetti.

AA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 18:36
Son dakika | Afganistan'da şiddetli deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Badgis'in Kads ilçesi kaymakamı Muhammed Salih Purdil, basına yaptığı açıklamada, depremde birçok evin yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.




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