Afganistan'da kadınlar, hakları için mücadelede
Başkent Kâbil’de dün bir grup kadın eğitim ve çalışma hakları için bir kez daha eylem düzenledi. Taliban’ın başta kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik uluslararası tepkilere karşın yasak, kısıtlama uygulamaları sürüyor.
Afganistan’da yönetimi ele geçiren köktendinci Taliban’ın başta kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik uluslararası tepkilere karşın yasak, kısıtlama uygulamaları sürüyor. Başkent Kâbil’de dün bir grup kadın eğitim ve çalışma hakları için bir kez daha eylem düzenledi. AFP’nin haberine göre, Kâbil Üniversitesi önündeki gösteride “eşitlik ve adalet”, “kadın hakları, insan hakları” sloganları atan yaklaşık 20 kişilik gruba bir süre sonra Taliban güçleri biber gazlı müdahalede bulundu. Eylemcilerden biri, Taliban güçlerine “kendinizden utanın” dediğini, bunun üzerine kendisine silah doğrultuldunu söyledi.
Öte yandan Kâbil’in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıda, dört Taliban mensubunun yaralandığı duyuruldu. Eylemin arkasında daha önce de Taliban’ı hedef alan IŞİD’in olduğu sanılıyor.
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