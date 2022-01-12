BM'den Afganistan için yardım kampanyası

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yurtdışındaki varlıkları da dondurulan Afganistan’da ekonomik kriz ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Afganistan için 4.4 milyar ABD Doları tutarında yardım kampanyası başlattıklarını ve bu miktarın, şimdiye kadar bir ülke için hedeflenmiş en yüksek meblağ olduğunu açıkladı. Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de yönetimi devralmasından bu yana Afganistan halkının yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Griffiths, iki milyonun üzerinde sivilin ülke içinde yerinden edildiği, 23 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda ve beş yaş altı bir milyona yakın çocuğun yetersiz beslenme riski altında olduğu bilgisini paylaştı.

BM’nin Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise yardımın Afganistan açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Grandi, “Bu yardım kampanyasının hedeflenen miktara ulaşması çok önemlidir. Güvenlik, gıda ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığı bir ortamda kitlesel göç kaçınılmaz olur. Afganistan’dan dışarıya göç arttıkça hem bölgede hem dünyada kontrol edilmesi daha zor hale gelecektir” dedi.