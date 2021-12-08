Son dakika | AFP duyurdu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

AFP'nin son dakika haberine göre Fransa'da savcılık, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan yurttaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

AFP/REUTERS
08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:00
Son dakika | AFP duyurdu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Paris'te yakalandığı açıklanmıştı. Cinayet faillerinden biri olduğu şüphesiyle Paris'te tutuklanan şahıs serbest bırakıldı.

Paris savcılığı yaptığı açıklamada, kimlik tespitinin ardından şahsın Türkiye tarafından 2019 yılında çıkarılan tutuklama talebi kapsamında yer almadığının anlaşıldığını belirtti.

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