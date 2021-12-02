Son dakika | Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala kararı
Son dakika gelişmesi... Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üç gün boyunca yaptığı toplantılar sona erdi. Komite, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için yeni bir hamlede bulundu. Bakanlar Komitesi, AİHM’in Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi.
Bugün gerçekleştirilen oylamada, Türkiye’ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Resmi sonucun yarın açıklanacağı belirtildi.
TAHLİYE EDİLMİYOR
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşmasında, Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verilmişti.
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