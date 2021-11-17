Son dakika | Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısında, Ermenistan'ın saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan yalnız değildir. Şimdi de söylüyoruz, yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır" dedi.

"Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır" diyen Çavuşoğlu, "Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmüş olması lazım Ermenistan'ın. Bundan sonra da bir netice getirmez" ifadelerini kullandı.

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