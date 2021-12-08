Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni gelişme

08 Aralık 2021 Çarşamba, 07:40

İstanbul'da üç yıl önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipte yer aldığından şüphelenilen bir Suudi Arabistan vatandaşı dün Fransa'da tutuklandı.

Fransa polisinden bir kaynak, Khaled Aedh Al-Otaibi adlı şüphelinin Charles de Gaulle havalimanı yakınlarında polis nezaretinde tutulduğunu ve bugün mahkemeye çıkarılarak Türkiye'ye iadesinin ele alınacağını ifade etti.

Ancak Paris'teki Suudi Arabistan büyükelçiliği, tutuklanan kişinin "konuyla hiçbir bağlantısı olmadığını" ve derhal serbest bırakılmasını beklediğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Salman'a muhalif gazeteciler arasında yer alan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki konsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadı. Türkiye Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandıktan sonra konsolosluktan çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD tarafından Mart ayında yayımlanan bir istihbarat raporunda Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesi için başlatılan operasyona prens Muhammed tarafından onay verildiği belirtilmiş, Suudi Arabistan ise raporda yer alan iddiaları reddetmişti.

Kaynak, Al-Otaibi'nin ABD ve İngiltere tarafından yayımlanan yaptırım listesinde yer alan eski Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızı mensubuyla aynı adı taşıdığını ve Türkiye tarafından 2019 yılında çıkarılan tutuklama talebi çerçevesinde tutuklandığını ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı sorulara cevap vermedi, Türk yetkililer ise tutuklanan kişinin kimliğinin teyit edilmesini beklediklerini ifade ettiler.