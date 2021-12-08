Son dakika | Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü
Son dakika | Hindistan Hava Kuvvetleri, Tamil Nadu'daki Coonoor yakınlarında bugün bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Mi-17V5 model helikopterde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat bulunuyordu.
Hindistan'ın güneyinde helikopter kazası meydana geldi. Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat da vardı.
Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.
Rawat'ın durumuna dair bilgi verilmezken 3 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.
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