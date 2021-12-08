Son dakika | Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:30

Hindistan'ın güneyinde helikopter kazası meydana geldi. Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat da vardı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.

Rawat'ın durumuna dair bilgi verilmezken 3 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.