Son dakika | Kırgızistan’da darbe girişimi iddiası: Gözaltı var
Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov’un gözaltına alındı.
Kırgızistan’da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için oy verme işlemine devam ederken, darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı.
Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde; gözaltına alınan milletvekilinin Baktıbek Cetigenov olduğu ve Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtildi
İKTİDARI ELE GEÇİRMEYİ PLANLADIĞI AKTARILDI
Haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.
Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.
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