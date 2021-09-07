Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı

Türkiye'den Kırgızistan'ın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek geldi.





Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile görüştüğü bildirilerek, görüşmede sağlık alanında işbirliği ve Türkiye tarafından yapılan Kırgız-Türk Devlet Dostluk Hastanesi’nin yönetim konularının ele alındığı aktarıldı.





Büyükelçi Doğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'a 150 bin doz Covid-19 aşısı bağışlayacağını ifade etti.