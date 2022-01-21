Son dakika | Lavrov: ABD güvenlik talebimize cevabını haftaya iletecek

21 Ocak 2022 Cuma, 15:15

Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ve NATO'nun güvenlik taleplerine yanıt vermesini sonsuza kadar beklemeyeceğini ve Moskova'nın her önerisine, ayrıntılı bir yazılı yanıt istediğini söyledi.

Ukrayna - Rusya krizine ilişkin Cenevre'de bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kritik zirve sona erdi.

Görüşme sonrası konuşan Blinken'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Biz bu konuda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Eğer Rusya çatışma yolunu seçerse yanıtın güçlü bir şekilde verileceğini söyledik. Rusya saldırıları durdurmalı. Açıkçası Rusya'nın bizim endişelerimiz dinlemesi gerekiyor. Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerimizi ilettik

Temel prensipler var Lavrov'a bunu aktardım. ABD ve ortakları prensiplerini korumakta kararlı.

"RUSYA DÜNYAYI İKNA ETMEK İSTİYORSA..."

Başkan Biden ve güvenlik ekibimizle bu görüşmelerimizi paylaşacağım, diplomatik görüşmelerin önemli olacağını düşünüyorum. Daha fazla diplomatik görüşmenin yapılması gerekiyor ama bu tam da Rusya'nın seçeceği yola bağlı.

Biz görülen olgulara bakıyoruz herkesin gördükleri son derece net. Eğer Rusya dünyayı ikna etmek istiyorsa öncelikle gerilimi azaltması gerekiyor, diplomasi ve diyaloğa girmesi gerekiyor biz bugün tam da bunu yaptık.

Rusya'nın çatışma yolunu tercih etmemesini istiyoruz. Rusya, Ukrayna sınırındaki güçleri geri çekmeli. Rusya geri çekilmezse, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Bugün mutabık kaldığımız konu şu; Önümüzdeki hakkı fikirlerimizi yazıya dökeceğiz. Rusya'dan aldığımız belge doğrultusunda görüşmelerimizin devamını sağlamak. İki başkanın görüşmesi fayda sağlayacaksa sanırım Başkan Biden da buna hazır olacaktır.

LAVROV'UN AÇIKLAMALARI

Zirve sonrası konuşan Lavrov'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa'nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli. Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya Ukrayna halkı için tehdit değil.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmemiz açık ve faydalı oldu, Blinken görüşmeyi tatmin edici bulduğunu söyledi.

"PUTİN HER ZAMAN İLETİŞİME GEÇMEYE HAZIR"

Moskova'nın güvenlik taleplerini ilettik Washington'dan yazılı bir yanıt istiyoruz. Putin her zaman Biden ile iletişime geçmeye hazır.

Bizim endişemiz Batı'nın Ukrayna'yı sevk ettiği silahlardan kaynaklanıyor.

NATO, Rusya'ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya ilerlemesine karşıdır.

Son olarak, 'ABD'den yazılı bir yanıt talep ediyorsunuz. Bunu biraz netleştirebilir misiniz bizim için?' sorusu üzerine Lavrov, 'Şimdi her şeyi size anlatmam gerekiyor mu?' dedi.