Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama

Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters'a konuşan bazı yerel kaynaklar, patlamanın Hizbullah tarafından eski mühimmatların imha edilmesi nedeniyle meydana geldiğini ileri sürdü.