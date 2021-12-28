Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama meydana geldi.
Yerel El Cedid televizyonunun haberine göre Bekaa Vadisi'nde yer alan al-Nabi Sheet isimli köy yakınlarında patlama gerçekleşti.
Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"HİZBULLAH, ESKİ MÜHİMMATLARI İMHA ETTİ" İDDİASI
Reuters'a konuşan bazı yerel kaynaklar, patlamanın Hizbullah tarafından eski mühimmatların imha edilmesi nedeniyle meydana geldiğini ileri sürdü.
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